Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan, la Türkiye et le Turkménistan ont remporté de grands succès dans le domaine du transport et de la logistique

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan, la Türkiye et le Turkménistan ont remporté de grands succès dans le domaine du transport et de la logistique. Nos pays ont mis en œuvre de nombreux projets qui ont ouvert, à leur tour, de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine des connexions de transport, a indiqué le président de la République Ilham Aliyev, lors de sa réunion avec ses homologues turc et turkmène élargie aux membres des délégations, le 14 décembre à Turkmenbachi.

Le chef de l’Etat a dit que les investissements dans le domaine du transport et de la logistique dans les trois pays avaient servi à créer des infrastructures nouvelles et modernes.

« L’Azerbaïdjan est un acteur actif dans les corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud et a mis en œuvre tous les principaux projets liés au transport ferroviaire, routier et aérien sur son territoire. En conséquence, l’Azerbaïdjan est devenu un important pays de transit. Au cours des 10 premiers mois de l’année 2022, le volume du trafic de transit total passant via l’Azerbaïdjan a augmenté de plus de 80 % par rapport à la même période de l’année dernière », a informé le président Ilham Aliyev.