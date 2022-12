Tous les travaux seront achevés en 2024 dans la section du corridor de Zenguézour sur le territoire de l’Azerbaïdjan

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Aujourd'hui, nous nous occupons activement de l’ouverture du corridor de Zenguézour. 40 pour cent des travaux sur la ligne ferroviaire et 70 pour cent sur l’autoroute ont été achevés dans la section du corridor de Zenguézour sur le territoire de l’Azerbaïdjan. Tous les travaux devraient être achevés en 2024, conduisant à la mise en place d’un nouveau corridor de transport, a informé le chef de l’Etat azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa réunion avec ses homologues turc et turkmène élargie aux membres des délégations, le 14 décembre à Turkmenbachi.

Le président azerbaïdjanais a dit : « Le Port de commerce maritime international de Bakou a une capacité de manutention annuelle de 15 millions de tonnes, avec un financement envisagé pour porter sa capacité à 25 millions de tonnes ».

« En 2017, avec mon cher frère Recep Tayyip Erdogan, nous avons inauguré le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars. De plus, plus de 100 millions de dollars américains seront investis dans ce projet, et sa capacité de manutention passera de l’actuel million à cinq millions de tonnes », a déclaré Ilham Aliyev.