Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan possède la plus grande flotte de commerce de la mer Caspienne

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan possède la plus grande flotte de commerce de la mer Caspienne, avec plus de 50 cargos. Le chantier naval de Bakou, mis en service en 2013, fonctionne actuellement à pleine capacité. Cette installation est capable de construire tout type de navire, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa réunion avec ses homologues turc et turkmène élargie aux membres des délégations, le 14 décembre à Turkmenbachi.

Le chef de l’Etat a indiqué : « L’Azerbaïdjan possède l’une des plus grandes flottes d’avions cargo civils de notre région, avec 18 avions-cargos. Il est prévu d’ajouter 9 avions supplémentaires à notre flotte cargo au cours des 10 prochaines années ».

Soulignant que huit aéroports internationaux opéraient en Azerbaïdjan, le président azerbaïdjanais a dit : « Le président de la Türkiye, mon cher frère Recep Tayyip Erdogan, a assisté aux cérémonies d’inauguration des aéroports de Fuzouli et de Zenguilan, construits dans les territoires libérés de l’occupation. En 2024, le 9e aéroport international de notre pays devrait ouvrir ses portes à Latchine libérée ».