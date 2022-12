Turkmenbachi : Mehriban Aliyeva visite les expositions des arts décoratifs VIDEO

Turkmenbachi, 14 décembre, AZERTAC

Dans le cadre du Premier sommet trilatéral des chefs d’Etat azerbaïdjanais, turc et turkmène, les premières dames azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva et turque Emine Erdogan, et l’épouse du président du Conseil du peuple turkmène Ogulgerek Berdymoukhamedova, ont visité ce mercredi des expositions des arts décoratifs.

Des cadeaux ont été remis à la première dame d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva.

La visite s’est terminée par un programme de concerts et un défilé de mode de costumes nationaux.