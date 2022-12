La victoire dans la Guerre patriotique a créé des opportunités favorables pour de nouveaux projets de transport et de communication dans la région

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Fin 2020, à la suite de la victoire dans la Guerre patriotique de 44 jours, nos terres ont été libérées de l’occupation arménienne de 30 ans. Le conflit du Karabagh a été réglé et cette victoire a créé des opportunités favorables pour de nouveaux projets de transport et de communication dans la région, a indiqué le président de la République Ilham Aliyev, lors de sa réunion avec ses homologues turc et turkmène élargie aux membres des délégations, le 14 décembre à Turkmenbachi.

« Actuellement, le monde est confronté à de nouveaux défis et menaces, et par conséquent, avec d’autres domaines, l’expansion de la coopération entre nos pays dans les domaines de la sécurité, de la défense et de l’industrie de défense revêt une grande importance.

Je voudrais réitérer l’importance de la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Türkiye-Turkménistan. J’espère que des réunions de ce genre se tiendront régulièrement et contribueront considérablement à développer encore plus les relations entre nos pays frères », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.