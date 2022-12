ICESCO : la coopération et la fédération des visions sont nécessaires au succès des actions des organisations régionales et internationales

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a souligné la nécessité d’une vision unifiée et d’une coopération entre les organisations régionales et internationales pour assurer le succès de leurs actions, en précisant que les changements structurels dans la conscience de soi, les développements internationaux et les expériences des organisations ont conduit à une gestion réussie et confiante des affaires internationales, selon le site Internet de l’ICESCO.

Cette déclaration intervient à l’occasion de son allocution prononcée lundi 12 décembre 2022 lors du « Forum des organisations : du local au global », tenu par le ministère qatari de la Culture à Doha sous le thème : « Notre unité est la source de notre force », dans le cadre des activités de la Journée nationale de l’État du Qatar à Darb Al Saai, avec la participation d’une pléiade de ministres, de responsables et de chefs d’organisations et d’institutions internationales.

Le Directeur général de l’ICESCO a ajouté que l’organisation de la Coupe du Monde par le Qatar est une preuve concluante que le succès est le résultat de visions solides, d’une bonne gestion et de la créativité, considérant ainsi ce succès comme une réalisation civilisationnelle.

Il a souligné par ailleurs que le passage du local au global dans le champs d’action des organisations nécessite de surmonter les obstacles à l’environnement de performance interne ayant engendré la question de la réforme et des transformations du modèle international, et ce, en suivant le rythme de la révolution des communications qui façonnent désormais l’histoire humaine, en offrant davantage de possibilités aux jeunes de réaliser leurs aspiration, en libérant les organisations de la domination politique, en promouvant les questions sociales et éducatives et en renforçant la coopération et la synergie entre les organisation, afin de parvenir à plus de compréhension, de dialogue et d’alliance civilisationnelle, mettre un terme aux courants de violence, de haine et d’intolérance, et faire face aux épidémies, au changement climatique, aux migrations et aux crimes.

Dr AlMalik a également passé en revue les orientations stratégiques de l’ICESCO dans la réalisation de sa vision qui reflète les potentiels civilisationnels du monde islamique et répond aux aspirations de réforme, en précisant que le modèle de renouvellement structurel et conceptuel prévaut à l’ICESCO, et que les efforts de l’Organisation ne peuvent aboutir aux résultats escomptés qu’avec davantage de coopération avec diverses organisations, notamment l’Organisation de la Coopération islamique, la Ligue arabe, l’ALECSO, la Space Foundation et d’autres partenaires internationaux.