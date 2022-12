Le président azerbaïdjanais termine sa visite au Turkménistan

Turkmenbachi, 14 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a terminé sa visite au Turkménistan mercredi 14 décembre.

Un détachement d’honneur état aligné en l’honneur du président Ilham Aliyev à l’Aéroport international de Turkmenbachi.

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont été accompagnés à l’aéroport par Rachid Meredov, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, et d’autres hauts responsables.