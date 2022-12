L'Organisation des Nations Unies expulse l'Iran d'une commission sur les femmes

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Le Conseil économique et social des Nations unies (Ecosoc) a voté mercredi l'expulsion "immédiate" de l'Iran de la Commission de la condition de la femme de l'ONU (CSW) en raison de la répression des manifestations par la République islamique depuis septembre, selon l’Euronews.

L'Ecosoc, qui chapeaute la CSW, s'est prononcé à 29 voix pour (16 abstentions et huit contre) pour sortir Téhéran de cet organe pour le reste de son mandat jusqu'en 2026.

Le texte adopté "exprime une grave préoccupation quant aux agissements du gouvernement de la République islamique d'Iran depuis septembre 2022, lequel sape de manière continue et réprime de plus en plus les droits humains des femmes et des filles, notamment le droit à la liberté d'expression et d'opinion, souvent avec un usage excessif de la force".

Pour ces raisons, l'Ecosoc "décide de retirer avec effet immédiat l'adhésion de la République islamique d'Iran de la Commission de la condition de la femme pour le reste de son mandat 2022-2026", selon la résolution onusienne.