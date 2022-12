Le président de la République reçoit le Secrétaire général de l’Organisation des Etats turciques MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, jeudi 15 décembre, le secrétaire général de l’Organisation des Etats turciques, Koubanytchbek Omuraliev.

Le président Ilham Aliyev a félicité Koubanytchbek Omuraliev à l’occasion de son élection au poste de secrétaire général de l’Organisation des États turciques et lui a souhaité plein succès dans son travail visant à renforcer encore davantage la coopération entre les États membres de l’organisation et s’est déclaré confiant qu’il n'épargnerait pas ses efforts dans la mise en œuvre d’une coopération étroite au sein de l’Organisation.

Abordant les activités de l’Organisation des Etats turciques, le président Ilham Aliyev a noté avec satisfaction que la portée internationale de l’Organisation s’était accrue, a déclaré que cela servait à accroître la réputation internationale et le potentiel économique de tous les États membres et observateurs, à cet égard, il a souligné l’importance du 9e Sommet de l’Organisation, tenu à Samarcande le mois dernier.

Le chef de l’Etat s’est dit convaincu que Koubanytchbek Omuraliev serait en contact étroit avec ses collègues azerbaïdjanais en tant que secrétaire général de l’Organisation des Etats turciques.

Exprimant sa gratitude au président Ilham Aliyev pour ses paroles agréables, le secrétaire général a exprimé sa satisfaction d’effectuer sa première visite en Azerbaïdjan parmi les pays fondateurs de l’Organisation des Etats turciques, et a souligné le rôle actif de l’Azerbaïdjan dans le renforcement des activités de l’Organisation.

Le secrétaire général de l'Organisation des États turcs a souligné que la victoire de l’Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique de 44 jours et la libération des territoires azerbaïdjanais de l’occupation étaient d’une grande importance non seulement pour l’Azerbaïdjan, mais également pour l’ensemble du monde turc. Koubanytchbek Omuraliev a noté que les États membres avaient des racines communes en termes de langue et de culture et a déclaré qu’il n’épargnerait pas ses efforts pour renforcer la coopération.

Au cours de l’entretien, les parties ont échangé sur les perspectives de la coopération.