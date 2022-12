40 membres armés de l’ultra-droite interpellés à Paris après le match France-Maroc

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

Pas moins de 40 individus armés, issus des réseaux d’ultra-droite, ont été interpellés mercredi soir à Paris alors qu’ils s’apprêtaient à rejoindre les Champs-Elysées, indique l’Agence Anadolu citant la presse française.

Au total, 115 personnes ont été arrêtées en Île-de-France, dont 101 à Paris.

Selon LyonMag, si de très nombreux identitaires se sont mobilisés pour en découdre avec des Maghrébins, les forces de l’ordre ont interpellé 7 personnes, dont 2 formellement identifiées comme appartenant aux milieux d’ultra-droite.

Dans les Alpes-Maritimes, des dizaines d’individus cagoulés et issus des mêmes milieux violents s’en sont pris aux forces de l’ordre et ont incendié des poubelles, et autre mobilier urbain.

La préfecture annonce une dizaine d’interpellations notamment à Cannes et Nice.

Mais un véritable drame s’est joué à Montpellier, où un adolescent de 14 ans a perdu la vie, écrasé volontairement par un supporter français.

L’homme, qui a pris la fuite est activement recherché tandis que son véhicule vide a été rapidement retrouvé à proximité des lieux du drame, comme l’a fait savoir la préfecture du département dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les réactions s’enchaînent donc jeudi matin notamment pour demander des comptes au gouvernement quant à ces milices d’extrême-droite qui se sont constituées pour gâcher la fête.

« 40 militants d’extrême-droite armés et avec l’intention d’attaquer, interpellés ce soir près des Champs-Élysées. Des ratonnades dans plusieurs villes françaises. Il faut frapper vite et fort, neutraliser d’urgence les groupes d’extrême-droite. C’est un enjeu de sécurité nationale », a réagi le député du Nord, David Guiraud, sur les réseaux sociaux.

Dénonçant des « expéditions punitives » et « des attaques planifiées contre des supporters marocains », le député Thomas Portes a, pour sa part, demandé au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de réagir.