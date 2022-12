Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’entretient au téléphone avec son homologue biélorusse

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

Une conversation téléphonique a eu lieu, jeudi 15 décembre, entre le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov et son homologue biélorusse Sergueï Aleinik.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a d'abord félicité son homologue pour sa nomination à ce poste et lui a souhaité plein succès dans ses activités.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties se sont déclarées satisfaites du niveau élevé des relations multidimensionnelles entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus et ont discuté des perspectives de développement des relations bilatérales.

Le ministre Sergueï Aleinik s’est félicité du haut biveau du dialogue stratégique et de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus. Il a été déclaré que le Bélarus soutenait toujours la paix et la stabilité dans la région.

D'autres questions bilatérales et régionales d'intérêt commun ont également été discutées lors de l’entretien téléphonique. Le ministre azerbaïdjanais a invité son homologue biélorusse à effectuer une visite en Azerbaïdjan.