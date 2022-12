L’ICESCO prend part à la 6ème réunion de coordination des organes de l’OCI

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part à la 6ème réunion consultative des organes et institutions de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), au siège de son Secrétariat général à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, selon le site Internet de l’ICESCO.

Dr Salim Al-Habsi, directeur de programmes au Secrétariat général des Commissions nationales et des Conférences, et Dr Yusuf Muhammad, expert au Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, ont représenté l’ICESCO à la réunion.

La réunion a vu la participation d’un certain nombre de responsables et de représentants des institutions spécialisées et affiliées, des organes subsidiaires et des commissions permanentes de l’OCI.

Le Secrétariat de la Commission permanente indépendante des droits de l’homme de l’OCI a également pris part à l’événement, qui vise à promouvoir le dialogue et la communication entre les institutions de l’OCI.

La réunion a mis en avant un certain nombre de propositions d’activités conjointes en 2023 et a exploré les moyens d’accélérer la mise en œuvre des programmes et initiatives de l’Organisation dans les États membres.