Le programme de formation au leadership pour la paix et la sécurité de l’ICESCO clôture sa série de sessions de formation

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

Avec la participation d’un groupe d’experts, de formateurs et d’un grand nombre de jeunes, le programme de formation au leadership pour la paix et la sécurité (LTIPS) de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a conclu une série de sessions de formation, qui se sont déroulées sur deux jours au profit des jeunes participant à l’édition 2022 du programme, que l’ICESCO a lancé pour former 80 jeunes ambassadeurs de la paix cette année, indique le site de l’ICESCO.

Les sessions ont été lancées, mardi 13 décembre 2022, en présentiel au siège de l’ICESCO et par vidéoconférence, sous le thème « Profiter des outils de construction de la paix », avec une session de discussion sur le programme de formation et les expériences tirées de la participation au lancement du LTIPS à Tanger, du 24 au 26 novembre 2022, au cours de laquelle les ambassadeurs de paix de l’ICESCO, qui appartiennent à plus de 45 pays et les observateurs ont souligné l’importance des ateliers de formation et des réunions organisées.

Au cours de la session de discussion, Dr. Tracy Hart, du Groupe de la Banque Mondiale, a fait une présentation sur la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement comme outils de construction de la paix. Ensuite, la parole a été donnée aux participants qui ont soulevé des questions et des idées afin d’enrichir la discussion.

Au cours de la deuxième journée d’activités du Programme, Mme Ramata Almamy Mbaye, Cheffe du Secteur des Sciences sociales et humaines de l’ICESCO, a passé en revue les efforts de l’Organisation dans la construction de la paix et de la cohésion sociale à travers une approche globale basée sur le soutien psychologique, social et économique aux jeunes et aux femmes.

Pour sa part, M. Mabingue Ngom, Directeur du Bureau du Fonds des Nations Unies pour la population auprès de l’Union africaine, a expliqué l’importance des changements démographiques et leur impact sur la mobilisation de la jeunesse pour la paix, et Dr Vamik D. Volkan, de l’Université de Virginie, aux États-Unis, a présenté un document de recherche sur la paix dans les esprits et les dimensions psychologiques de la consolidation de la paix.

Enfin, les ambassadeurs de l’ICESCO ont présenté des projets de paix et des plans de mise en œuvre, soulignant les étapes futures du programme, y compris la publication par l’ICESCO du livre de la paix.