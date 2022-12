Moscou : une conférence internationale traite de la coopération médiatique entre la Russie et le monde islamique

Bakou, 16 décembre, AZERTAC

La conférence « La Russie et le monde islamique : étapes pratiques de la coopération médiatique » a appelé au renforcement de la coopération et des partenariats entre les pays islamiques et la Russie dans le domaine des médias, sur la base des valeurs et des objectifs communs des deux parties, selon le site Internet de l’Union des agences de presse de l’Organisation de Coopération islamique (UNA).

Aujourd'hui, jeudi, dans la capitale, Moscou, ont été lancés les travaux de la conférence internationale, organisée conjointement par le Groupe de vision stratégique « Russie - Monde islamique », l’Agence de presse internationale Sputnik et l’UNA, avec une large participation de responsables de la Fédération de Russie et de l'Organisation de la coopération islamique, de représentants d'organisations régionales et internationales et de professionnels des médias de différents pays du monde.

Le président de la République du Tatarstan, président du groupe de vision stratégique, Roustam Minnikhanov a affirmé au début de la conférence que « les relations entre la Russie et les pays du monde islamique se sont historiquement caractérisées par un haut niveau de confiance et de coopération, » ajoutant dans son allocution vidéo que « cette coopération aujourd’hui est non seulement préservée, mais aussi en train de se gagner. » Il y a aussi une nouvelle dynamique, comme en témoignent les événements réguliers organisés par le Groupe Vision Stratégique.

Minnikhanov a souligné que la coopération avec les pays islamiques par le biais des médias est l'un des principaux aspects de la politique internationale russe, notant que cette coopération est d'une importance particulière en termes de lutte contre la diffusion de fausses informations, ainsi que la diffusion des valeurs spirituelles traditionnelles.

Pour sa part, le président du Comité du Conseil de la Fédération de Russie sur les affaires internationales, Grigory Karasin, a affirmé que la Russie est un pays multinational et multiconfessionnel, et que ses résidents soutiennent traditionnellement le renforcement des relations avec les pays qui embrassent l'islam, indiquant que la Russie apprécie la contribution de l'islam au développement du pays.

Il a expliqué que le but de la conférence est de discuter des moyens d'établir une coopération égale entre la Fédération de Russie et les pays islamiques, de fournir aux citoyens un accès égal à des informations véridiques et objectives, soulignant que la conférence promouvra les intérêts réels de la coopération multilatérale, y compris dans le domaine des médias, notant la nécessité d'une coopération à cet égard entre l'Union de Una et les grandes agences de presse en Russie.

A son tour, le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation de la coopération islamique, Ramazan Abdoulatipov, a évoqué dans son allocution la récente visite du Secrétaire général de l'Organisation en Russie, au cours de laquelle "les principaux axes de coopération entre la Russie et l'Organisation de la coopération islamique ont été identifiées", soulignant que "nous sommes confrontés à la tâche de fournir des informations de soutien pour cette direction importante de la coopération entre la Russie et l'Organisation de la coopération islamique".

Dans son discours lors de la conférence, le directeur général par intérim de l’union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, Mohammad Abd Rabbo Al-Yami, a apprécié le grand rôle joué par le groupe de vision stratégique "Russie - le monde islamique" pour renforcer la coopération à long terme entre la Russie et les pays islamiques.

Al-Yami a souligné que cette conférence vise à définir des étapes pratiques pour la coopération médiatique entre le monde islamique et la Russie, et à construire des ponts de communication entre les deux parties, appelant à bénéficier de l'UNA en tant qu'organe médiatique et centre de formation international, qui apporte regroupe 57 membres de quatre continents sous son égide et dispose d'une plate-forme d'information internationale en trois langues : arabe, anglais et français.

Al-Yami a déclaré que L’union travaille depuis sa création pour diffuser et promouvoir les valeurs islamiques basées sur la tolérance et la modération, et pour affronter tous les discours de haine, l'extrémisme, le racisme et l'islamophobie sous toutes ses formes à travers un média international influent.

Pour sa part, le directeur général de l'agence de presse des Emirats (WAM), Mohammed Jalal Al-Raisi, a confirmé que la partie émiratie est fière de ses relations historiques à long terme avec la Russie, déclarant : « Il y a beaucoup de choses qui nous unissent et nous donnent la possibilité de travailler ensemble. Notre mission est de répandre la vérité sur ce qui se passe dans le monde pour le refléter dans nos matériaux. »

Il a souligné que la première session du Congrès mondial des médias s'est tenue aux Émirats arabes unis, à laquelle la Russie a également participé.

Al-Raisi a souligné que dans les circonstances actuelles, il est nécessaire de développer la base d'une action commune visant la souveraineté et la tolérance, notant que des événements tels que cette conférence aident à clarifier les vrais problèmes et à éliminer l'intolérance et la haine.

Le directeur du département des médias de l'Organisation de la coopération islamique, Wajdi Ali Sindi, a souligné l'importance d'établir des partenariats stratégiques dans le domaine des médias avec un certain nombre d'institutions médiatiques de premier plan de la Fédération de Russie.

Lors de sa participation à la conférence, il a ajouté que l'organisation demande instamment le renforcement de la coopération et de la solidarité du côté des médias, et « nous nous efforçons d'assurer une couverture médiatique intégrée des différentes visites du Secrétaire général et des entretiens bilatéraux périodiques que l'organisation organise avec des responsables de la Fédération de Russie, en plus de le mettre en lumière dans les médias traditionnels et modernes." sur les résultats de ces consultations, afin d'éclairer l'opinion publique locale russe, islamique et internationale sur les questions en discussion et les programmes organisés entre l’organisation et la Fédération de Russie.

Le chef du centre de presse du ministère russe des Affaires étrangères, le directeur adjoint du département de l'information et de la presse Ivan Nechayev, a également passé en revue une partie du travail du ministère avec les journalistes étrangers des pays islamiques, considérant que la Russie est une multinationale sectaire avec une riche expérience historique de coexistence entre différentes cultures, et que le développement de la coopération avec le monde islamique est l'une des priorités les plus importantes de la doctrine de la politique étrangère russe.

Nechayev a déclaré : "Notre pays entretient des relations historiques avec les pays islamiques. Le dialogue des civilisations revêt une importance particulière pour le renforcement de la stabilité politique sur la scène internationale", ajoutant qu'il existe actuellement un processus de rapprochement actif et progressif entre la Russie et les pays du monde islamique. Cela est dû, entre autres, à la coopération dans le domaine de l'information, dans laquelle nos pays interagissent activement, guidés par les principes du respect de toutes les cultures, religions et visions du monde.

La conférence a également vu des interventions de Farit Muhammetshin, vice-président du groupe de vision stratégique "Russie - Monde islamique", vice-président de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, ainsi que de plusieurs responsables et experts des médias.

La conférence a discuté des mesures les plus importantes pour une coopération médiatique plus efficace entre la Fédération de Russie et le monde islamique.

Il est à noter que la conférence a vu, en marge, la signature d'un mémorandum de coopération entre l'Union des agences de presse de l'OCI (UNA) et l'Agence internationale de la vidéo (Ruptly), spécialisée dans la fourniture d'informations et contenus visuelles.