Plus de 16.000 personnes manifestent à Bruxelles pour demander une augmentation de salaires

Bakou, 17 décembre, AZERTAC

Ils étaient 16.500 personnes à manifester vendredi à Bruxelles en faveur de l'augmentation de salaires face au coût élevé de l'énergie, et à dénoncer la loi de 1996 qui bloque toute négociation de salaires, selon les chiffres de la police.

« Il faut bloquer les prix de l'énergie et pas les salaires », a martelé Thierry Bodson, président du syndicat FGTB (Fédération générale du travail de Belgique). « Puisque l'Europe n'est pas capable de bloquer les prix de l'énergie, c'est au niveau belge de le faire très rapidement », a-t-il poursuivi.

Pour Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), le défi le plus important est celui de « la liberté élémentaire de négociation des salaires qui doit être la nôtre ».

Depuis deux ans, le front commun syndical (CSC, FGTB, CGSLB) lutte sans succès contre la loi de 1996 qui est contraire à la liberté de négociation, a rappelé M. Bodson.

Selon Michel Cappoen, secrétaire du Syndicat des employés, des techniciens et des cadres (SETCa), les mesures prises par le gouvernement pour faire face à l'augmentation du coût de l'énergie ne sont pas suffisantes, parce qu'elles sont limitées dans le temps.

Selon Fiore Scattolini, membre de Ford Industriel belge, « Il faut qu'ils diminuent le prix de l'énergie parce que ça ne va pas. Si on ne fait pas quelque chose, je ne sais pas où on va aller. Ils sont en train de tout détricoter et on risque de se retrouver dans la misère. Il faut que ça change absolument », a-t-il ajouté.

L'ensemble du réseau des transports en commun a été fortement perturbé vendredi à Bruxelles, car la manifestation qui se déroulait dans le centre de Bruxelles a engendré des déviations et interruptions de lignes. Brussels Airport avait fait part d'une situation calme vendredi matin. Cependant, 60 % des vols ont été anticipativement annulés.

Le front commun syndical compte poursuivre ses manifestations pour se faire entendre, a martelé M. Bodson. « Notre détermination ne connaîtra pas de trêve. Le combat continuera en 2023 avec des actions en programmation », a-t-il conclu. (Xinhua)