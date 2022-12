Bakou, 17 décembre, AZERTAC

L'UNESCO annonce le lancement de sa base de données sur la biodiversité et renforce sa coopération avec le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du Programme des Nations Unies pour l’environnement sur les sites désignés par l'UNESCO lors de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 15), selon le site officiel de l’UNESCO.

Les efforts déployés pour enrayer la perte de biodiversité et lutter contre le changement climatique étant au cœur de ses décisions et actions présentes et futures, l'UNESCO s'engage pleinement à soutenir ses États membres dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité post-2020, en mobilisant ses partenaires clés et ses réseaux de sites désignés.

En 2022, les sites désignés par l'UNESCO - 1 154 sites du patrimoine mondial dont 218 sites du patrimoine mondial naturel, 738 réserves de biosphère et 177 géoparcs mondiaux UNESCO - couvrent 6 % de la masse continentale de la Terre et sont des territoires où les populations apprennent à vivre en harmonie avec les autres espèces vivantes, suivant des pratiques et des modes de gouvernance inclusifs.

Les sites désignés par l'UNESCO soutiennent les États membres dans la gestion de leur patrimoine naturel et culturel, les aident à planifier des activités, à évaluer les résultats et à partager les bonnes pratiques, connaissances et savoir-faire locaux et autochtones. En ce sens, les sites désignés par l'UNESCO peuvent aider les États membres à démontrer leur contribution à la mise en œuvre et au suivi du cadre mondial pour la biodiversité post-2020, notamment pour ses objectifs par zone 1, 2 et 3, mais aussi les objectifs non basés sur la superficie, en s'appuyant sur les approches holistiques et intersectorielles des sites de l'UNESCO en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité.

En ce mois de décembre, L'UNESCO dévoile le pilote de son futur Portail et base de données sur la biodiversité, qui permettra de suivre l'évolution d’indicateurs socio-écologiques et de visualiser les changements sur le terrain, grâce à la publication et à la mise à disposition de données de qualité et d'indicateurs scientifiques associés au mandat unique de l'UNESCO en matière de science, d'éducation et de culture et à son réseau unique de sites désignés.

Le Portail et la base de données de l'UNESCO sur la biodiversité constituent le premier outil interdisciplinaire permettant de démontrer et de visualiser la contribution unique de l'UNESCO à l'agenda international sur la biodiversité, notamment pour la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 de la Convention sur la diversité biologique, de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, de la Décennie des Nations Unies pour l'océanographie au service du développement durable et de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

L'UNESCO héberge également le système d'information sur la biodiversité des océans (OBIS), un système qui contrôle la qualité, intègre et fournit un accès libre à plus de 100 millions d'observations d'espèces marines publiées par plus de 1000 scientifiques. L'OBIS est une source de données primaire utilisée pour surveiller l'état de l'océan et peut être une plateforme de données clé pour aider les pays à respecter leurs engagements envers la Convention sur la diversité biologique (CDB). La Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO coordonne également un réseau mondial de programmes d'observation biologique, directement liés à certains des indicateurs clés du cadre mondial pour la biodiversité, tels que l'étendue de la couverture des mangroves, des prairies sous-marines et des récifs coralliens.