Le président azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue roumain Klaus Iohannis MIS A JOUR

Bucarest, 17 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu avec son homologue roumain Klaus Iohannis à Bucarest samedi 17 décembre.

L’existence des relations de partenariat stratégique entre les deux pays a été évoquée lors de l’entretien, l'importance des visites et des réunions mutuelles de haut niveau a été mise en valeur. Il a été signalé qu’une coopération étroite entre les institutions compétentes des deux pays a été mise en place.

L’importance de la signature de « l’Accord de partenariat stratégique en matière de développement et de transmission de l’énergie verte entre les gouvernements azerbaïdjanais, géorgien, roumain et hongrois » a été notée, il a été indiqué qu’elle contribuait à la sécurité énergétique de l’Europe. En particulier, l’importance de l’approvisionnement énergétique de l’Europe par des sources d’énergie verte a été soulignée et l’importante de la contribution de l’Azerbaïdjan en la matière a été évoquée.

Les relations bilatérales ont fait l’objet d’un échange de vues. Les parties ont souligné qu’après la mise en service de l’interconnexion gazière Grèce-Bulgarie, un accord sur le transport du gaz azerbaïdjanais vers la Roumanie avait été conclu dans un court laps de temps, ont déclaré que ces travaux commenceraient en janvier prochain. Il a également été noté que la SOCAR opérait avec succès en Roumanie depuis de nombreuses années et qu’il existait un bon potentiel pour développer cette activité.

Au cours de la conversation, les présidents ont échangé leurs points de vue sur la possibilité d’augmenter les opportunités de transport et de communication, le volume de transport de marchandises par l’itinéraire Azerbaïdjan-Géorgie-Roumanie. Il a été souligné que cela contribuerait également à la coopération économique entre les pays riverains de la mer Caspienne et de la mer Noire. L’accent a été mis sur l’importance de ces processus en termes de renforcement des relations de transit entre l’Asie centrale et l’Europe.

Les parties ont également abordé les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne et ont salué le développement de cette coopération. La poursuite réussie des négociations sur un nouvel accord entre l’Azerbaïdjan et l'Union européenne a été évoquée.

Au cours de la conversation, les discussions ont également porté sur les perspectives de la coopération et les questions d’intérêt mutuel.