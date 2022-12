Ilham Aliyev : L’accord de partenariat stratégique sur l’énergie verte sera notre nouvelle contribution commune à la sécurité énergétique de l’Europe

Bakou, 17 décembre, AZERTAC

« La mise en œuvre de l’accord de partenariat stratégique en matière de développement et de transmission de l’énergie verte sera notre nouvelle contribution commune à la sécurité énergétique de l’Europe », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la réunion plénière sur la cérémonie de signature de « l’Accord de partenariat stratégique en matière de développement et de transmission de l’énergie verte entre les gouvernements azerbaïdjanais, géorgien, roumain et hongrois » à Bucarest.

« Cet accord est une étape importante dans la création d’un corridor d’énergie verte », a souligné le chef de l'Etat.