Choucha, 17 décembre, AZERTAC

Notre manifestation dure depuis six jours. Nous sommes ici jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Les ressources naturelles de l'Azerbaïdjan ont été pillées pendant 30 ans. Les militants écologistes manifestent sur la route Latchine-Khankendi jour et nuit pour protéger nos ressources naturelles. Nous sommes réunis ici pour dire non au terrorisme environnemental, a déclaré Arzou Aliyeva, membre du Conseil public du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles de la République d’Azerbaïdjan.