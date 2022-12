Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan envisage de devenir un important fournisseur d’énergie électrique vers l’Europe

Bakou, 17 décembre, AZERTAC

« Aujourd'hui, nous commençons à construire un nouveau pont énergétique entre l’Azerbaïdjan et l’Europe », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la réunion plénière sur la cérémonie de signature de « l’Accord de partenariat stratégique en matière de développement et de transmission de l’énergie verte entre les gouvernements azerbaïdjanais, géorgien, roumain et hongrois » à Bucarest, samedi 17 décembre.

« Notre pays envisage de devenir un important fournisseur d’énergie électrique vers l’Europe », souligné le chef de l’Etat azerbaïdjanais, mettant l’accent sur le grand potentiel de l’Azerbaïdjan en matière d’énergies renouvelables.