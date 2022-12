Législatives en Tunisie : faible affluence et infractions électorales relevées

Bakou, 17 décembre, AZERTAC

Un réseau tunisien de défense des droits de l'homme a annoncé, samedi, une faible affluence aux élections législatives anticipées pour choisir les membres de la Chambre des représentants, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale, Tunis, et suivie par le correspondant de l'Agence Anadolu, le réseau Mourakiboun (organisation indépendante pour surveiller les élections), a indiqué, citant le chef du réseau, Salim Bouzid, que 98% des bureaux de vote ont ouvert leurs portes à l'heure (07h99 GMT), dont 2% avec un retard de moins d'une heure.

Il a ajouté que "1 100 observateurs du réseau dans 151 circonscriptions du pays, ont tous été autorisés à jouer leur rôle".

Dans une interview à l'Agence Anadolu, Bouzid a affirmé que les infractions qui ont été relevées sont des tentatives d'achat de votes dans un certain nombre de bureaux, en particulier dans les gouvernorats du nord-ouest et du centre-ouest.

Il a expliqué que « 20 % des bureaux de vote ont au moins un représentant des candidats, avec la disponibilité du matériel électoral nécessaire au déroulement du processus électoral ».

Pour sa part, Ola Ben Najma, responsable de l'organisation non gouvernementale "Observatoire Chahed" pour la surveillance des élections et l'accompagnement des transitions démocratiques a fait savoir que l'observatoire est représenté par 1 000 observateurs et 48 coordinateurs répartis dans différentes circonscriptions électorales.

Elle a expliqué, dans un entretien avec l'Agence Anadolu que l'affluence dans les premières heures a été faible, et le processus de vote a démarré dans de bonnes conditions, soulignant que les bureaux de vote ont généralement ouvert à l'heure, mais un retard a été enregistré dans d'autres à l'instar de certains centres électoraux du gouvernorat de Nabeul (nord-est).

"Un certain nombre d'observateurs ont été empêchés d'entrer dans certains bureaux de vote, à l'instar des bureaux de Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine (centre-ouest), notant que les bureaux de vote n'étaient pas aménagés pour l'accessibilité des personnes en situation d'handicap dans plus d'un centre de vote", a-t-elle signalé.

Et Ben Najma d'ajouter "certains membres des bureaux de vote n'ont pas respecté l'impartialité et ont tenté d'influencer les électeurs, comme dans le centre de vote de Souk Sebet dans le gouvernorat de Jendouba (nord-ouest). En plus du non-respect du silence électoral dans de nombreux bureaux de vote dans diverses régions, comme les gouvernorats de Gafsa et de Gabès".

A noter qu'aucun commentaire n'a été émis dans l'immédiat des autorités tunisiennes jusqu'à 12h50 (GMT), mais l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections a annoncé que 270 032 électeurs (environ 3%) ont participé au vote en l'intervalle de deux heures depuis l'ouverture des bureaux à 08H00 (09H00 GMT).

Plus tôt, samedi, des élections législatives ont démarré en Tunisie, après leur tenue à l'étranger jeudi, pour choisir les 161 membres de la Chambre des représentants, au milieu d'un boycott des principales forces politiques.