Ursula von der Leyen : Cet accord rapprochera davantage l’UE et nos partenaires du Caucase du Sud

Bakou, 17 décembre, AZERTAC

« Cet accord rapprochera encore davantage l’Union européenne et nos partenaires dans la région du Caucase du Sud et aidera nos régions à réaliser le passage à une énergie propre », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans son discours pendant la réunion plénière sur la cérémonie de signature de « l’Accord de partenariat stratégique en matière de développement et de transmission de l’énergie verte entre les gouvernements azerbaïdjanais, géorgien, roumain et hongrois » à Bucarest, samedi 17 décembre

El s’est déclarée très heureuse d’y être ce jour important avec les dirigeants géorgien, azerbaïdjanais et hongrois.