Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le ministre saoudien de l’Investissement VIDEO

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, dimanche 18 décembre, une délégation conduite par le ministre saoudien de l’Investissement et coprésident de la Commission mixte intergouvernementale entre la République d’Azerbaïdjan et le Royaume d’Arabie saoudite, Khalid bin Abdulaziz al-Falih.

Lors de l’entretien, il a été noté que les relations entre la République d’Azerbaïdjan et le Royaume d’Arabie saoudite sont à un niveau élevé, il a été souligné qu’à la suite des efforts du président azerbaïdjanais, ainsi que du roi et du prince héritier d’Arabie saoudite, les relations bilatérales s’étaient renforcées encore davantage.

Rappelant sa précédente rencontre avec Khalid bin Abdulaziz al-Falih, le chef de l’Etat s’est dit convaincu que la réunion de la Commission mixte intergouvernementale entre la République d’Azerbaïdjan et le Royaume d’Arabie saoudite serait couronnée de succès. Affirmant que l’agenda de la coopération bilatérale s’élargissait, le président Ilham Aliyev a souligné l’importance du forum d’affaires azerbaïdjano-saoudien qui se tiendra demain.

Le chef de l’Etat a déclaré que le niveau élevé des relations entre les deux pays dans la sphère politique créait une bonne base pour le développement des relations bilatérales, et a ajouté que les deux parties montraient un intérêt mutuel pour la coopération commerciale, y compris l’expansion des relations en matière d’investissement et d'énergie. À cet égard, le président Ilham Aliyev a jugé le projet de construction de la centrale éolienne en Azerbaïdjan par la société saoudienne ACWA Power comme un exemple utile de coopération. Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan disposait d’un grand potentiel pour le développement des énergies alternatives, surtout de l’énergie éolienne.

Le président azerbaïdjanais a salué la visite prévue de la délégation du Royaume d’Arabie saoudite dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, son intérêt pour les travaux de reconstruction qui y sont menés et le souhait des milieux d’affaires saoudiens d’investir en Azerbaïdjan.

Khalid bin Abdulaziz al-Falih a fait savoir que c’était un honneur pour eux de rencontrer le président Ilham Aliyev, a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat azerbaïdjanais pour ses instructions et recommandations visant à étendre la coopération.

Khalid bin Abdulaziz al-Falih a transmis au président azerbaïdjanais les salutations de Sa Majesté le Roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées, et du Prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et leurs félicitations à l’occasion des grands succès obtenus par l’Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations et les félicitations, et a demandé au ministre de leur transmettre ses salutations.

Khalid bin Abdulaziz al-Falih a exprimé sa gratitude à l’Azerbaïdjan pour sa coopération au sein de l'OPEP+ et pour avoir soutenu l’Arabie saoudite à accueillir un certain nombre d’événements internationaux. Il a noté que son pays avait toujours soutenu la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant la libération de ses territoires de l’occupation.

Khalid bin Abdulaziz al-Falih a souligné que les grands travaux de restauration et de reconstruction en cours dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation étaient toujours suivis avec une grande joie dans le Royaume d’Arabie saoudite. Notant que l’Arabie saoudite était un partenaire fiable de l’Azerbaïdjan, il a déclaré : « Nous sommes très heureux et espérons que votre transition vers la paix par la reconstruction et la restauration sera réussie ». Le ministre a dit espérer que cela apporterait la prospérité à la région.

Khalid bin Abdulaziz al-Falih a souligné l’importance de célebrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le ministre saoudien a évoqué la portée des projets mis en œuvre par l’Azerbaïdjan en matière de sécurité énergétique de l’Union européenne, y compris l’accord signé hier en Roumanie.

Au cours de l’entretien, les discussions ont porté sur la participation des entreprises saoudiennes aux projets de production d’énergie renouvelable en Azerbaïdjan, l’accent étant mis sur l’importance de renforcer encore davantage la coopération économique. Il a été noté que le Royaume d’Arabie saoudite était intéressé par l’par l’investissement dans de nouveaux projets en ce sens, ainsi que dans l’agriculture et d’autres domaines.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur le financement des projets en Azerbaïdjan par le Fonds saoudien pour le développement et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.