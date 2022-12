Bakou, 19 décembre, AZERTAC

Plus de 280 millions de personnes ont quitté leur pays pour rechercher des opportunités, la dignité, la liberté et une vie meilleure, a déclaré dimanche dernier le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies Antonio Guterres, à l’occasion de la Journée internationale des migrants.

Il a rappelé que plus de 80% de ceux qui traversent les frontières de manière sûre et ordonnée sont de puissants moteurs de croissance économique, de dynamisme et de compréhension. « Mais les flux migratoires incontrôlés, aux itinéraires de plus en plus périlleux, sont le terrain de jeu cruel des trafiquants, et se font au prix d’un lourd tribut », a-t-il poursuivi dans un message marquant cette journée internationale.

Au cours des huit dernières années, au moins 51 000 migrants ont trouvé la mort et des milliers d’autres ont disparu, a déclaré le haut responsable de l’ONU.

« Derrière chaque chiffre se cachent des êtres humains : une sœur, un frère, une fille, un fils, une mère ou un père », a-t-il déclaré, rappelant que « les droits des migrants sont des droits humains ».

« Ils doivent être respectés sans discrimination, que les personnes aient immigré sous la contrainte ou volontairement et qu'elles y aient été officiellement autorisées ou non ».

António Guterres a exhorté le monde à « faire tout son possible » pour éviter qu’ils ne perdent la vie - il s’agit là d’un impératif humanitaire et d’une obligation morale et juridique ».

Il a par ailleurs plaidé en faveur d’efforts de recherche et de sauvetage, de soins médicaux, de voies de migration plus larges et diversifiées fondées sur les droits, et d’investissements internationaux plus importants dans les pays d’origine « afin que la migration soit un choix, et non une nécessité ».

« Il ne s’agit pas d’une crise migratoire, mais d’une crise de solidarité », a conclu le Secrétaire général. « Aujourd’hui comme chaque jour, il nous faut protéger notre humanité commune et garantir les droits et la dignité de toutes et tous ».