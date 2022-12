Bakou, 19 décembre, AZERTAC

L’hôtel Ritz-Carlton Baku a ouvert ses portes lundi 19 décembre.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et de la première dame Mehriban Aliyeva.

Le chef de l’Etat et son épouse ont visité l’hôtel pour prendre connaissance des conditions créées.

Le bâtiment de l'hôtel, haut de 130 mètres, comprend 33 étages.

« L’hôtel Ritz-Carlton Baku » compte 190 chambres et suites spacieuses, appartements de luxe, des restaurants, des centres de fitness et d’affaires et une salle de conférence. La salle « Choucha » est un lieu exceptionnel pour organiser des réunions d’affaires ou des événements de gala. De plus, 12 salles de réunion portant les noms des territoires libérés de l’Azerbaïdjan ont été aménagées dans l’hôtel, dont « Karabagh », « Aghdam », « Djabraïl », « Goubadly », « Terter », « Khodjaly », « Fuzouli », « Zenguilan », « Kelbédjer », « Khankendi », « Khodjavend » et « Latchine ».

Le design intérieur du bâtiment reflète la diversité et la richesse du climat, de la culture et de l’histoire de l’Azerbaïdjan.