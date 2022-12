Environnement numérique : l’UNESCO lance un nouveau projet

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

L'environnement numérique présente à la fois des défis et des opportunités pour les industries culturelles et créatives. Les rémunérations injustes, le piratage et la censure ne sont que quelques-uns des problèmes. Le nouvel environnement numérique offre également une possibilité unique à un plus grand nombre de personnes de s'engager et de participer à la vie culturelle. Toutefois, cela dépend de la mise en place de lois et de politiques solides pour protéger les artistes et les professionnels de la culture et, partant, sauvegarder la diversité des expressions culturelles.

L'UNESCO a lancé, le 20 septembre 2022, un nouveau projet visant à aider trois pays - la Géorgie, l'Ouganda et le Zimbabwe - à s'adapter au nouvel environnement numérique en mettant en œuvre des activités de renforcement des capacités axées sur les politiques pour les professionnels de la création. Tous les pays se concentrent sur le renforcement des compétences des professionnels de la culture pour un meilleur accès à la sphère numérique, selon le site officiel de l’UNESCO.

Guidé par Feuille de route ouverte pour la mise en œuvre de la Convention de 2005 dans l'environnement numérique, ce nouveau projet a débuté par un échange entre pairs entre la France, la Géorgie, l'Ouganda et le Zimbabwe. La France a offert un aperçu de la conception de sa feuille de route nationale et a partagé ses expériences et les leçons apprises. La Géorgie, l'Ouganda et le Zimbabwe ont ensuite présenté leurs plans pour la mise en œuvre d'activités conformes à la feuille de route ouverte.

Plus de 20 personnes ont participé au lancement, représentant les équipes nationales, notamment les ministères de la culture, les organisations de la société civile (OSC) et d'autres ministères liés aux technologies de l'information et des communications (TIC), au travail et au commerce.

Tout au long de la discussion, il est apparu clairement que la participation de multiples parties prenantes est essentielle à l'avancement des politiques créatives pour l'environnement numérique, notamment l'implication des ministères concernés, des organisations de la société civile, ainsi que du secteur privé et des professionnels de la culture et de la création eux-mêmes.

En outre, l'opportunité de partager des expériences d'apprentissage entre pairs parmi les pays pilotes est extrêmement précieuse et appréciée par ceux qui dirigent la mise en œuvre de la feuille de route ouverte. Le lancement a facilité l'échange de bonnes pratiques pour l'élaboration des politiques et a permis à tous les pays de constater que les opportunités et les défis de l'environnement numérique dépassent les frontières nationales, puisque tous les professionnels de la création des trois États membres participants sont confrontés à des défis identiques.

L'UNESCO continuera à soutenir le partage d'informations et les échanges entre pairs entre les parties participantes au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet.