Le coût des exportations azerbaïdjanaises de polyéthylène a été de 131,4 millions de dollars

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a exporté 105,1 mille tonnes de polyéthylène en janvier-novembre 2022.

La valeur de ces exportations de polyéthylène en onze mois s'est chiffrée à 131,4 millions de dollars américains, a-t-on appris auprès du Comité national des Douanes.

Il est à noter qu’une usine de production de polyéthylène à haute densité avait été construite dans le cadre du projet « SOCAR Polymère » au Parc industriel chimique de Soumgaït. L’usine a une capacité de production de 330 tonnes par jour et de 120 000 tonnes par an. Vingt-cinq pour cent de la production est destiné au marché intérieur et 75 pour cent à l’exportation.