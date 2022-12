L’ICESCO prend part au Forum sur la promotion du dialogue et des valeurs de tolérance parmi les jeunes du Sultanat d’Oman

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

Le Centre du Dialogue civilisationnel relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Ministère omanais de l’Éducation, représenté par la Commission nationale omanaise pour l’éducation, la culture et les sciences, ont organisé un Forum régional sur la promotion des principes de dialogue constructif et des valeurs de tolérance parmi les jeunes via les plateformes de médias sociaux, avec la participation de nombre d’institutions nationales omanaises concernées par la consolidation des principes du dialogue constructif et des valeurs de tolérance, selon le site Internet de l’ICESCO.

Dans son allocution enregistrée prononcée lors du lancement du Forum, dont les travaux se sont achevés lundi 19 décembre 2022 à Mascate, l’Ambassadeur Khalid Fathalrahman, chef du Centre du Dialogue civilisationnel, a précisé que les jeunes constituent 60% de la population de la région arabo-islamique et le segment le plus ciblé par différents courants dans le but de les attirer, en ajoutant qu’ils sont devenus des contributeurs à la production de contenus et au développement des technologies des médias sociaux.

Il a appelé à la nécessité de faire de ces moyens un outil de dialogue et un support neutre de communication entre les jeunes, tout en s’appuyant sur la langue arabe pour contribuer à l’enrichissement de la communication.

Il convient de rappeler que ce Forum de deux jours a ciblé les jeunes, les parents et les chercheurs afin de contribuer à la sensibilisation des jeunes aux principes de dialogue constructif et aux valeurs de tolérance, et tirer parti des programmes de l’ICESCO mis en œuvre à cet égard, dont celui de formation des jeunes et des femmes au leadership pour la paix et la sécurité (80 ambassadeurs ont en bénéficié, et l’Organisation aspire à en former 500 d’ici 2025).