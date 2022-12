32 destinations du monde reçoivent la distinction de Best Tourism Villages 2022

Bakou, 20 décembre, AZERTAC

De l’Autriche jusqu’au Viet Nam, 32 destinations du monde entier ont reçu de la part de l’Organisation mondiale du tourisme la distinction de « Best Tourism Villages 2022 », selon l’OMT.

L’évaluation a été assurée par un comité consultatif indépendant d’après une série de critères couvrant neuf domaines : Ressources culturelles et naturelles ; Promotion et conservation des ressources culturelles ; Durabilité économique ; Durabilité sociale ; Durabilité environnementale ; Développement du tourisme et intégration de la chaîne de valeur ; Gouvernance et priorité accordée au tourisme, Infrastructure et connectivité ; Santé, hygiène et sécurité.

Se félicitant de cette annonce, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Pour les populations rurales partout dans le monde, le tourisme peut vraiment produire un changement en créant des emplois, en soutenant les entreprises locales et en maintenant en vie les traditions. La distinction des « Best Tourism Villages by UNWTO » montre la capacité du secteur de contribuer à la diversification de l’économie et d’offrir des débouchés pour tous en dehors des grandes villes. »

Lors de l’édition 2022, il y a eu un total de 136 villages candidats présentés par 57 États membres de l’OMT (chaque État membre pouvait présenter comme candidats un maximum de trois villages). Parmi eux, 32 ont reçu la distinction de « Best Tourism Villages by UNWTO ».

Liste des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ 2022 :

Zell am See, Autriche

Wagrain, Autriche

Puqueldón, Chili

Dazhai, Chine

Jingzhu, Chine

Choachí, Colombie

Aguarico, Équateur

Angochagua, Équateur

Choke Mountains Ecovillage, Éthiopie

Mestia, Géorgie

Kfar Kama, Israël

Sauris-Zahre, Italie

Isola del Giglio, Italie

Umm Qais, Jordanie

Creel, Mexique

El Fuerte, Mexique

Ksar Elkhorbat, Maroc

Moulay Bouzerktoune, Maroc

Lamas, Pérou

Raqchi, Pérou

Castelo Novo, Portugal

Pyeongsa-ri, République de Corée

Rasinari, Roumanie

AlUla Old Town, Arabie saoudite

Bohinj, Slovénie

Rupit, Espagne

Alquézar, Espagne

Guadalupe, Espagne

Murten, Suisse

Andermatt, Suisse

Birgi, Türkiye

Thái Hải, Viet Nam

En outre, l’OMT travaillera avec les villages participant au programme de mise à niveau :

Trevelin, Argentine

Krupa na Vrbasu, Bosnie-Herzégovine

Fontainhas, Cabo Verde

Ninhue, Chili

San Vicente de Chucuri, Colombie

Barichara, Colombie

Kalopanagiotis, Chypre

Pissouri, Chypre

Adaba, Éthiopie

Khonoma, Inde

Neot Semadar, Israël

Otricoli, Italie

Il Ngwesi, Kenya

Grand Baie, Maurice

Bella Vista, Paraguay

Istebna, Pologne

Ferraria de São João, Portugal

Castara, Trinité-et-Tobago

Anıtlı, Türkiye

Cumalıkızık, Türkiye