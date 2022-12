Cavusoglu qualifie « d’évolution très négative » le refus par la Suède d’extrader un terrorise de FETO

Bakou, 20 décembre, AZERTAC

La Türkiye n’attend « pas de paroles aimables mais des mesures concrètes » pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité de la part des candidats à l'OTAN que sont la Suède et la Finlande, a déclaré mardi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, selon l’Agence Anadolu.

Le Chef de la diplomatie turque s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue gambien Mamadou Tangara à Ankara.

Cavusoglu a déclaré qu’il n’y a rien de plus à dire sur les attentes de la Türkiye concernant l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN.

« Des mesures concrètes doivent être prises à partir de maintenant », a-t-il lancé.

Le refus par la Suède d'extrader un terroriste accusé, Bulent Kenes, vers la Türkiye est une « évolution très négative », a déclaré Cavusoglu.

La plus haute juridiction suédoise a rejeté lundi la demande de la Türkiye d'extrader Kenes, un suspect d'un groupe terroriste en fuite vivant sur le sol suédois, affirmant que comme il n'avait pas été condamné à un an ou plus de prison, il n'était pas éligible à l'extradition.

Kenes, ancien rédacteur en chef du journal Today’s Zaman et membre présumé de l'organisation terroriste Fetullah (FETO), vit en Suède.

Lors du coup d’État défait de 2016 orchestré par FETO et son dirigeant basé aux États-Unis, Fetullah Gulen, 251 personnes ont été tuées et 2 734 blessées.

La Türkiye, la Finlande et la Suède ont signé en juin dernier un mémorandum sur les candidatures des pays nordiques à l'adhésion à l'OTAN. Le mémorandum exige de la Finlande et de la Suède qu'elles prennent des mesures concernant les préoccupations de la Türkiye en matière de terrorisme, y compris l'extradition des personnes soupçonnées de terrorisme, et qu’elles lèvent un embargo sur les armes.

En échange, la Türkiye autoriserait les pays nordiques à devenir membres de l'OTAN.

Cependant, Ankara a accusé la Finlande et la Suède de ne pas respecter l’accord, car les deux nations n'ont jusqu'à présent pas extradé les terroristes recherchés par Ankara.