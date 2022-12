L’ICESCO et la Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum pour le savoir examinent le renforcement de la coopération

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a reçu, mardi 20 décembre 2022 au siège de l’ICESCO à Rabat, M. Jamal bin Huwaireb, Directeur exécutif de la Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum pour le savoir, et examiné avec lui le renforcement de la coopération entre les deux institutions dans les domaines d’intérêt commun, selon le site Internet de l’ICESCO.

Lors de la réunion, qui a eu lieu en présence de nombre de chefs de secteurs et de départements de l’ICESCO et de la délégation accompagnant Dr Huwaireb, les deux parties ont souligné leur volonté de renforcer la coopération entre l’Organisation et la Fondation, qui avait déjà commencé avant même la signature de l’accord de coopération entre les deux parties, dans un certain nombre de domaines, notamment le Rapport d’anticipation de l’avenir du savoir, qui est publié chaque année par la Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum pour le savoir et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et qui comprend des recommandations à l’intention des décideurs politiques pour aider les pays à développer leurs capacités de coopération et d’innovation.

Les discussions ont également porté sur l’importance de la contribution des États membres de l’ICESCO à ce rapport, étant donné que seuls 37 pays sont inclus dans son classement. Les deux parties ont également souligné l’importance de la participation des États membres à ces indicateurs pour évaluer et diagnostiquer les défis auxquels ils font face, comme première étape pour les surmonter, ainsi que l’importance des informations précises qui doivent être mises à jour avec les derniers chiffres et statistiques.

De même, il a été procédé à l’examen des propositions de coopération entre l’ICESCO et la Fondation dans le domaine de la langue arabe, et le renforcement de sa présence mondiale, notamment dans les pays du monde islamique, en mettant en avant les points communs entre les langues locales de ces pays et la langue arabe, et à travers l’élaboration d’un programme de travail commun basé sur les technologies et moyens de communication modernes, afin de cibler les jeunes en particulier, ainsi que la coopération dans le programme de formation des écrivains de la Fondation, en le diffusant auprès des pays du monde islamique.

Au terme de la réunion, les deux parties ont convenu de tenir des réunions d’experts pour mettre en place des plans de coopération entre les deux institutions.

Par la suite, Dr AlMalik a accompagné Dr Huwaireb et sa délégation pour effectuer une visite des pavillons de l’exposition et du musée de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, tenu actuellement à l’ICESCO, où ils ont suivi les explications sur les différents composants de l’exposition.