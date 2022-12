Covid-19 aux Etats-Unis : le nombre de cas dépasse les 100 millions

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

Le nombre total de cas de COVID-19 aux Etats-Unis a dépassé les 100 millions mardi, selon les données de l'université Johns Hopkins.

Le nombre de cas de COVID-19 aux Etats-Unis est passé à 100.002.248, avec un total de 1.088.218 décès, à 17H21, heure de l'est (22H21 GMT), indiquent les données.

La Californie est en tête des Etats ayant le plus de cas, avec plus de 11,6 millions. Le Texas a confirmé le deuxième plus grand nombre, soit environ 8,1 millions, suivi de la Floride avec plus de 7,3 millions et de New York avec plus de 6,5 millions.

Les Etats-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie, avec le plus grand nombre de cas et de décès au monde, représentant plus de 15% du nombre total de cas et plus de 16% des décès dans le monde.

Le nombre de cas de COVID-19 aux Etats-Unis a atteint 50 millions le 13 décembre 2021, a franchi 60 millions le 9 janvier 2022, a dépassé 70 millions le 21 janvier, a atteint 80 millions le 29 mars et a dépassé 90 millions le 21 juillet.(Xinhua)