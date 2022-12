Mehriban Aliyeva partage une publication liée au jubilé d’Ömer Eldarov, Peintre du peuple

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative au jubilé d’Ömer Eldarov, recteur de l’Académie de peinture d’Azerbaïdjan, membre de plein droit de l’Académie national des Sciences d’Azerbaïdjan, Peintre du peuple.

« Je vous félicite sincèrement pour votre 95e anniversaire ! Je vous souhaite bonne santé et longue vie ! Merci beaucoup d’avoir enrichi les belles traditions d’art de peinture national par votre créativité ! Vous avez été décoré des hautes distinctions de l’Azerbaïdjan. Mais je pense que votre plus grande récompense, c’est le grand amour et le respect de notre peuple à votre égard. Qu’Allah le Tout Puissant vous protège vous et vos proches !

Avec un profond respect et amour, MEHRIBAN », indique la publication de la première vice-présidente.