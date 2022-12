Les présidents azerbaïdjanais et serbe font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

Mercredi 21 décembre, à l’issue de la rencontre en tête-à-tête, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue serbe Aleksandar Vucic ont fait des déclarations à la presse.

Le président azerbaïdjanais a été le premier à en faire.

Déclaration du président Ilham Aliyev

- Cher Monsieur le Président,

Chers invités,

Mesdames et Messieurs,

Il y a un mois, j’ai effectué une visite officielle en Serbie à l'invitation du président Vucic. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier encore une fois de l’hospitalité qui m’a été réservée ainsi qu’à la délégation azerbaïdjanaise. Je voudrais à la fois partager mes impressions. J’ai été très impressionné par la situation en Serbie et l’évolution en cours sous la direction du président Vucic. Grâce à la politique clairvoyante du président Vucic, la Serbie se développe de manière globale dans le domaine du développement urbain et, en même temps, dans ceux du développement économique et industriel et de l'agriculture. Cela crée de nouvelles opportunités pour notre future coopération. Car la Serbie et l’Azerbaïdjan sont des pays qui dépendent de leurs propres ressources. Nous sommes des pays qui mènent une politique indépendante. Nous sommes des pays qui entretiennent des contacts étroits l’un avec l’autre.

Je suis très heureux que mon cher ami ait accepté mon invitation et, moins d’un mois après, soit venu en visite à Bakou. Cela montre que la dynamique de nos relations est effectivement très positive. Nous espérons que les décisions que nous avons prises à Belgrade le mois dernier seront bientôt mises en œuvre. Nous ne sommes pas seulement pleins d’espoir, nous avons également donné des instructions appropriées à nos gouvernements concernant la mise en œuvre de ces décisions. Je sais que les responsables de nos organismes compétents ont été en contact au cours du dernier mois, et ces contacts se poursuivent à ce jour. En d’autres termes, nous voulons que nos relations bilatérales se développent rapidement et que les décisions soient mises en œuvre sans perdre de temps.

Notre coopération dans plusieurs domaines a déjà une longue histoire. Tout d’abord, je dois dire que la Serbie et l’Azerbaïdjan sont des partenaires stratégiques. Plusieurs documents de partenariat stratégique ont été signés entre nos pays. Nos deux pays ont toujours soutenu et continuent de soutenir leur intégrité territoriale et souveraineté, et cette politique restera inchangée. Nous défendons le droit international et sommes convaincus que les relations entre les pays ne peuvent être réglées que sur la base des normes et principes du droit international. Bien sûr, nous sommes très préoccupés par l’existence de deux poids deux mesures dans le monde dans ce domaine. Les normes et principes du droit international doivent servir de base à tous les pays.

Profitant de ces merveilleuses relations de partenariat stratégique et, en même temps, de nos relations amicales personnelles, nous espérons que cela produira des résultats dans tous les domaines, bien sûr - en premier lieu, dans le commerce. Je suis convaincu que la mise en œuvre des accords conclus entraînera une augmentation du volume des échanges. Il n’est pas encore au niveau souhaité. Il existe un grand potentiel dans le domaine du transport et de la logistique, surtout si l’on tient compte du fait que les corridors de transport internationaux traversent les territoires de l’Azerbaïdjan et de la Serbie, et nos organismes compétents devraient travailler dur pour y créer une coordination et une liaison. Des contacts ont déjà été établis entre les institutions concernées de nos pays.

Bien sûr, le secteur de l’énergie fait partie de notre coopération. L’importance de ce domaine a augmenté ces derniers temps. Les ressources naturelles de l’Azerbaïdjan sont déjà exportées dans diverses directions, ainsi que vers le continent européen, y compris les pays voisins de la Serbie. Il existe des possibilités de coopération tant en matière de gaz naturel que d’électricité. Des négociations pertinentes ont eu lieu. Je suis convaincu que des mesures concrètes seront prises pour exporter l’électricité de l’Azerbaïdjan vers la Serbie à partir de l’année prochaine.

Je dois également vous informer qu’un accord pertinent sur la livraison de l’électricité azerbaïdjanaise à l’Europe a été signé il y a quatre jours. Le câble qui sera posé sous la mer Noire confirmera que l’Azerbaïdjan est un fournisseur important pour l’Europe aussi dans ce domaine. Tout cela offre de nombreuses opportunités et ouvre de nouveaux horizons, et nous coopérerons dans ce domaine, bien sûr, dans le plan bilatéral et multilatéral.

Lors de ma visite en Serbie, nous avons également donné des instructions pertinentes dans le domaine de l’industrie de la défense. Les deux pays disposent des potentiels dans le domaine concerné, et des mesures spécifiques devraient être prises pour les unir.

En bref, lorsque nous examinons à nouveau nos relations bilatérales, nous constatons que nos relations dans tous les domaines sont fondées sur l’amitié et la compréhension mutuelle. Je suis sûr que nous passerons l’année prochaine aussi dans cette ambiance. Car cette année a été très fructueuse pour nos relations bilatérales. On ne peut qu’être optimiste quant aux deux visites réciproques, aux contacts entre les membres de nos délégations et à l’avenir des relations serbo-azerbaïdjanaises dans leur ensemble. C’est pourquoi nous sommes très heureux et je voudrais remercier mon cher ami le président Vucic de cette amitié. Bienvenue encore une fois.

Ensuite, le président serbe Aleksandar Vucic a fait une déclaration.