Le président Ilham Aliyev : La Serbie et l’Azerbaïdjan ont toujours soutenu et soutiennent leur intégrité territoriale et souveraineté

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

« La Serbie et l’Azerbaïdjan sont des partenaires stratégiques. Plusieurs documents de partenariat stratégique ont été signés entre nos pays. Nous avons toujours soutenu et continuons de soutenir l’intégrité territoriale et la souveraineté de nos pays, et cette politique restera inchangée », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre en tête-à-tête avec son homologue serbe Aleksandar Vucic.

« Nous défendons le droit international et sommes convaincus que les relations entre les pays ne peuvent être réglées que sur la base des normes et principes du droit international. Bien sûr, nous sommes très préoccupés par l’existence de deux poids deux mesures dans le monde dans ce domaine. Les normes et principes du droit international doivent servir de base à tous les pays », a dit le chef de l’Etat azerbaïdjanais.