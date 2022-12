Bakou, 22 décembre, AZERTAC

L'hiver est arrivé en Azerbaïdjan le 22 décembre à 01h48, heure locale, rapporte l'Observatoire d'astrophysique de Chamakhy de l'Académie nationale des Sciences d'Azerbaïdjan.

L'axe de rotation de la Terre forme le plus grand angle avec la direction des rayons du Soleil, ou le Soleil est à une hauteur minimale au-dessus de l'horizon. Ce jour est enregistré comme le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année.