Tedros Adhanom Ghebreyesus : Il y a encore de nombreuses raisons d'espérer à l'approche de la nouvelle année

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

Bien que 2022 ait été une année très difficile pour la santé mondiale, il y a encore de nombreuses raisons d'espérer à l'approche de la nouvelle année, a indiqué mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En 2022, la troisième année de la pandémie de COVID-19, il y a également eu des épidémies mondiales de mpox (variole du singe), des épidémies de choléra dans de nombreux pays et une épidémie d'Ebola en Ouganda. La sécheresse et les inondations ont frappé la grande Corne de l'Afrique et le Sahel, et il y a eu des inondations au Pakistan.

Le chef de l'OMS a indiqué mercredi lors d'un point de presse que la pandémie de COVID-19 était en déclin, tout comme l'épidémie mondiale de mpox, et qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas d'Ebola en Ouganda depuis plus de trois semaines.

« Nous espérons que chacune de ces urgences sera déclarée terminée à différents moments l'année prochaine », a-t-il dit.

Le nombre de décès hebdomadaires de COVID-19 signalés dans le monde a chuté de près de 90% depuis le pic de fin janvier quand la vague Omicron battait son plein, a-t-il fait remarquer.

Cependant, le chef de l'OMS a averti que la pandémie n'était pas terminée. Les lacunes dans la surveillance, les tests et le séquençage rendent toujours difficile de comprendre exactement comment le virus évolue, alors que les lacunes en matière de vaccination ont laissé courir un risque élevé de maladie grave et de décès à des millions de personnes, en particulier les agents de santé et les personnes âgées.

Il a identifié cinq priorités pour l'autorité sanitaire mondiale en 2023 : se concentrer sur la promotion de la santé et la prévention des maladies en passant des soins aux malades aux soins de santé ; promouvoir la couverture sanitaire universelle, en particulier les soins de santé primaires ; renforcer la préparation et la réponse aux situations d'urgence ; faire avancer la recherche, la science et la technologie ; et poursuivre la réforme de l'OMS.

L'engagement politique des dirigeants nationaux est crucial, puisque les cinq priorités doivent être mises en œuvre au niveau national, a-t-il souligné.(Xinhua)