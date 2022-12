L’ICESCO obtient la certification ISO 27001 pour le système de management de la sécurité de l’information

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a obtenu le certificat d’accréditation international ISO pour le système de management de la sécurité de l’information (ISO 27001), à la suite de l’application par l’Organisation des meilleures pratiques en matière de protection des informations et de réduction des risques menaçant ses systèmes, et ce, dans le cadre de la nouvelle vision de l’ICESCO et de son adoption de l’approche de modernisation et de transformation administrative basée sur l’investissement dans les mécanismes numériques et l’innovation dans les processus administratifs, indique le site Internet de l’ICESCO.

L’ICESCO a réussi à obtenir ce prestigieux certificat international après une évaluation interne du système de sécurité de l’information révélant les lacunes et œuvrant à les combler, suivie d’un audit externe détaillé, intensif et complet par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qui a prouvé l’application par l’ICESCO des normes ISO 27001.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a affirmé que l’obtention par l’Organisation de ce nouveau certificat s’inscrit dans le cadre de ses efforts incessants visant à assurer la sécurité de l’information dans ses secteurs, départements et centres spécialisés en recourant aux meilleures pratiques internationales, œuvrant ainsi à la protection de la confidentialité de ses informations et à la gestion proactive et prospective des risques qui menacent constamment la sécurité de l’information.

Il a souligné que l’ICESCO a développé un système de sécurité de l’information qui adopte les meilleures spécifications techniques, l’applique de manière efficace et efficiente et s’emploie à le maintenir en permanence, tout en sensibilisant à l’importance de la sécurité de l’information et en fournissant au personnel de l’Organisation les connaissances nécessaires sur les concepts et exigences du système de protection des informations.

Il convient de noter que la certification ISO 27001 est accordée aux organisations et institutions qui adoptent des systèmes efficaces de protection des données, des informations et de la propriété intellectuelle, en termes d’évaluation et de réduction des risques, et de couverture des aspects sécuritaires.

En 2021, l’ICESCO a obtenu le certificat de conformité aux normes de qualité pour tous les secteurs, départements et centres de l’Organisation, conformément aux exigences de la norme internationale (ISO 9001:2015) relative aux systèmes de gestion de la qualité.