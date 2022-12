Les ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais et russe discutent de la situation sur la route de Latchine

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

Le 22 décembre, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a eu une conversation téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Les ministres ont discuté de la situation actuelle dans la région et autour de la route Latchine, y compris des questions liées à la mise en œuvre des déclarations tripartites.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a indiqué que l’Azerbaïdjan assurait la sécurité de la circulation des citoyens, des véhicules et des marchandises sur la route de Latchine conformément à ses obligations, et que la route était ouverte comme le montrent les vidéos reflétant le mouvement du Comité international de la Croix-Rouge, des ambulanciers arméniens, des voitures du contingent de maintien de la paix et d'autres véhicules.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions d’actualité figurant à l'agenda de coopération entre les deux États et d'autres domaines d'intérêt mutuel.