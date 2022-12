L’AZERTAC et l’Institut Confucius poursuivront leurs projets communs

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

L'AZERTAC et l'Institut Confucius envisagent de mettre en place de nouveaux projets communs.

Des négociations sur ce sujet ont eu lieu lors de la rencontre tenue aujourd’hui entre le président du Conseil d'administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, et le directeur de l’Institut Confucius, Wang Haoqiang.

L'AZERTAC et l'Institut Confucius coopèrent depuis près de 8 ans. Les professeurs de l'institut donnent des cours de chinois aux collègues de l'agence et leur font connaître la culture chinoise. De plus, l'agence fournit régulièrement un soutien médiatique aux événements organisés par l'institut à travers le pays. Au cours de la conversation, il a été souligné que le partenariat étroit était basé sur les relations amicales entre les deux pays.