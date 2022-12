L’ICESCO et l’Institut allemand pour le dialogue conviennent de coopérer dans nombre de programmes et de projets

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Institut allemand pour le dialogue et la compréhension mutuelle « Mouatana » ont tenu une réunion aux fins d’examen des perspectives de coopération et d’établissement d’un partenariat entre les deux parties pour la diffusion des valeurs de coexistence, de paix et de dialogue civilisationnel, à travers la mise en œuvre conjointe d’un ensemble de programmes et de projets concrets, indique le site web de l’ICESCO.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a reçu la délégation de l’Institut allemand, qui comprenait Dr Abdelmalek Hibaoui, professeur d’enseignement supérieur à l’Université de Tübingen, président du Conseil germano-marocain, et Dr Abdessamad El Yazidi, vice-président de l’Institut et secrétaire général du Conseil suprême des musulmans d’Allemagne. Il a saisi l’occasion pour affirmer l’adoption par l’Organisation d’une approche ouverte à tous au profit des pays du monde islamique et des sociétés musulmanes du monde entier.

La réunion, qui s’est tenue mardi 20 décembre 2022 au siège de l’ICESCO à Rabat, a porté sur la mise à profit des initiatives et activités de l’ICESCO pour soutenir le dialogue civilisationnel et contribuer à inculquer les valeurs d’intégration et de coexistence au sein de la communauté musulmane en Allemagne, en organisant des séminaires, des ateliers, des sessions de formation et des conférences conjointes, ainsi qu’en coopérant avec l’Organisation en matière de renforcement de la présence de la langue arabe.

La délégation de l’Institut allemand pour le dialogue et la compréhension mutuelle « Mouatana » s’était préalablement entretenue avec Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, et nombre de chefs de secteur, de département et de centre spécialisés de l’Organisation, aux fins d’examen des axes proposés pour la coopération entre les deux parties couvrant les champs d’action de l’ICESCO, ainsi que d’un certain nombre d’idées.

A l’issue de la réunion, les deux parties ont convenu de traduire en allemand nombre de documents publiés par l’ICESCO sur le dialogue civilisationnel et la consolidation des valeurs de coexistence, dont celui intitulé « Vers une solidarité éthique mondiale », issu du Forum « Rôle des chefs religieux dans la lutte contre les crises” tenu en 2020 par l’Organisation. Il a également été convenu de poursuivre la coordination pour l’élaboration d’un accord de coopération entre l’ICESCO et l’Institut comprenant des programmes, des projets et des plans d’action spécifiques.