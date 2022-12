Un nouveau livre de cuisine qui comprend des recettes délicieuses et respectueuses du climat

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

Des chefs renommés ainsi que des cuisiniers et des agriculteurs autochtones du monde entier, ont contribué à un nouveau livre de cuisine comprenant des recettes délicieuses et respectueuses du climat, selon le site officiel de l’ONU.

Les boulettes de crabe préparées avec du fonio, une ancienne céréale d'Afrique de l'Ouest, ou la ratatouille mitonnée avec des produits imparfaits pour réduire le gaspillage alimentaire. Ce ne sont là que quelques-unes des 70 recettes incluses dans le livre de cuisine récemment lancé intitulé Cookbook in Support of the United Nations : For People and Planet (En soutien aux Nations Unies : pour les gens et la planète).

Ce livre - créé en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en consultation avec d'autres entités des Nations Unies telles que L' Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Département de la Communication globale des Nations Unies - est une idée de Kitchen Connection, une organisation qui, depuis une décennie, tisse des liens entre l'art culinaire, la durabilité et l'éducation, et anime des discussions sur la nécessité de transformer les systèmes alimentaires.

« Sachant que la consommation de livres de cuisine est en hausse et que les gens les utilisent comme source d'éducation et d'inspiration, nous avons toujours eu en tête d'en créer un », a expliqué à ONU Info Earlene Cruz, fondatrice de Kitchen Connection et professeur à l'Université de New York.

Le livre est divisé en chapitres qui traitent des systèmes alimentaires, de la biodiversité, de la consommation et de la production durables, du climat, ainsi que du gaspillage alimentaire, offrant non seulement des recettes mais aussi un aperçu de l'empreinte carbone de chaque plat.

« Nous avons constaté que les habitants des pays les plus émetteurs au monde génèrent, par leurs choix alimentaires, environ 3 kilogrammes d'émissions de CO2 par repas. Or, les recettes de ce livre contiennent 58,6 % moins de carbone qu’un repas moyen d’une région du monde à fortes émissions. Ce livre est dédié à la planète », a déclaré Mme Cruz.