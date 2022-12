Le représentant plénipotentiaire du président azerbaïdjanais au Nakhtchivan présenté au public local

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

Le chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, Samir Nouriyev, a présenté le 23 décembre le représentant plénipotentiaire du président azerbaïdjanais en République autonome du Nakhtchivan, Fouad Nadjafli, au public local.

Ils se sont d’abord recueillis devant la statue du leader national Heydar Aliyev dans la ville de Nakhtchivan.

S’exprimant lors de la cérémonie, Samir Nouriyev a souligné que la République autonome du Nakhtchivan était toujours entourée de l’attention du président Ilham Aliyev et que des mesures importantes étaient prises pour développer le Nakhtchivan dans le cadre des processus de construction en cours dans le pays.

Le chef de l’Administration présidentielle a noté qu’en plus de résoudre les problèmes de développement socio-économique, le président Ilham Aliyev avait également défini l’amélioration de l’administration publique, la transparence dans tous les domaines et l’élimination des situations négatives empêchant le développement comme des tâches prioritaires.

Il a été déclaré que la création de l’institution de la représentation plénipotentiaire du président azerbaïdjanais en République autonome du Nakhtchivan visait à assurer une gouvernance efficace, à établir un dialogue entre les citoyens et les organismes publics au niveau des exigences modernes et dans le cadre du droit et résoudre les problèmes économiques, sociaux, culturels et autres de manière rapide et efficace.

Samir Nouriyev a dit espérer que la nouvelle direction de la République autonome serait, en assurant une mise en œuvre rapide, complète et efficace des tâches à réaliser, à la hauteur de la confiance que le président azerbaïdjanais lui avait placée.