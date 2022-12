En coopération avec l’ICESCO… Distribution de tablettes coréennes pour soutenir l’éducation des filles au Niger

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part à la cérémonie de signature des certificats de sa réception de tablettes fournies par la société coréenne Woongjin ThinkBig, spécialisée dans le domaine de l’éducation et de la technologie numérique, pour soutenir l’éducation des filles en République du Niger, indique le site Internet de l’ICESCO.

La cérémonie de signature des certificats, qui a eu lieu jeudi 22 décembre 2022 en présentiel au siège de l’Organisation à Rabat et par visioconférence, a connu la participation de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, de Dr Ibrahim Natatou, ministre nigérien de l’Éducation nationale, de M. Keeyong Chung, ambassadeur de la République de Corée auprès du Royaume du Maroc, de M. Salissou Ada, ambassadeur de la République du Niger auprès du Royaume du Maroc, de M. Jae-jin Lee, PDG de Woongjin ThinkBig, de M. Jun Heehan, directeur du développement de contenu de ladite société la société, M. Chitou Boubacar, premier conseiller de l’Ambassade de la République du Niger au Royaume du Maroc, de Dr Barry Polly Koumbou, cheffe du Secteur de l’Éducation de l’ICESCO, et de Dr Sungbong Kim, expert audit Secteur.

Dans son allocution, Dr AlMalik a souligné l’importance de cette initiative tendant à accompagner le Gouvernement du Niger en matière d’éducation des filles pour garantir leur accès à un enseignement de qualité, et ce, par la mise à disposition de dispositifs éducatifs numériques, en précisant que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de l’ICESCO des laboratoires numériques pour les filles et d’autres programmes qui visent à promouvoir leurs capacités à faire usage de la nouvelle technologie.

Pour sa part, M. Jae-jin Lee a salué l’initiative de l’ICESCO visant à soutenir ses États membres et améliorer l’environnement éducatif au Niger, en espérant qu’elle marquera le début d’une coopération fructueuse entre l’Organisation et la société coréenne. De son côté, M. Chung a adressé ses remerciements à l’ICESCO et salué ses efforts déployés pour promouvoir le domaine de l’éducation dans les pays du monde islamique.

À son tour, Dr Ibrahim Natatou a évoqué la nécessité d’une action conjointe afin de surmonter les difficultés auxquelles est confronté le secteur de l’éducation au Niger, en saluant les efforts et les initiatives de l’ICESCO pour fournir des appareils numériques. Dans le même sillage, M. Salissou Ada a salué la coopération fructueuse entre l’ICESCO et le gouvernement du Niger, en appelant au renforcement des partenariats entre les deux parties dans les domaines de compétence de l’Organisation.