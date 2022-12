Un homme tire des coups de feu dans une rue de Paris : 3 morts

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

Au moins 3 personnes ont été tuées et 3 autres blessées, après qu'un homme a ouvert le feu dans une rue de Paris, ce vendredi, selon un récent bilan établi par la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, qui a annoncé la mort d'une troisième personne à la suite de la fusillade, indique l’Agence Anadolu.

« Il y a trois décédés, une personne en état d'urgence absolue, deux en relative et le mis en cause également blessé, notamment au visage », précise la procureure. Lors d'un précédent bilan, la préfecture de police avait fait état de 2 morts et 4 blessés.

Le tireur, un homme de 69 ans, de nationalité française et retraité de la SNCF, a été interpellé, selon la préfecture de police qui recommande d'éviter le secteur de la rue Enghien, dans le 10e arrondissement, et de « laisser les services de secours intervenir ».

Bien que les motivations de l'auteur de l'attaque demeurent inconnues pour l'heure, la procureure a confirmé des antécédents du suspect, notamment deux tentatives d'assassinats.

L'auteur de la fusillade avait été interpellé il y a un an après avoir attaqué un camp de migrants avec un sabre dans le 12e arrondissement, selon BFMTV.

Il était visé par une information judiciaire pour des violences à caractère racistes avec armes. Il était en détention provisoire avant d'être libéré le 12 décembre dernier et d'être placé sous contrôle judiciaire.

Une enquête a été ouverte pour des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées par le parquet de Paris, selon BFMTV qui précise que les investigations ont été confiées à la brigade criminelle.

Le parquet anti-terroriste est actuellement en train d'évaluer si les faits qui se sont déroulés ce vendredi à Paris sont de nature terroriste ou non, selon la chaîne d'information. En fonction des éléments recueillis, il pourrait donc décider de se saisir de l'affaire.

Un témoin interrogé par la chaîne d'information a déclaré avoir « entendu cinq coups de feu qui venaient de 50, 100 mètres », ajoutant avoir « vu une personne d'une soixantaine d'années qui a sorti de son petit sac un pistolet et qui s'est mis à tirer vers notre maison ».

Ali, un autre témoin interrogé par BFMTV, rapporte qu'il était en train de marcher dans cette rue du 10e arrondissement quand un homme a ouvert le feu. Il explique avoir « entendu deux coups de feu » et que l'individu a « tiré à l'aveugle dans la rue », selon le témoignage rapporté par la chaîne d'information.

En visite au commissariat de Tourcoing, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé rentrer à Paris « à la suite de la dramatique fusillade qui s’est déroulée ce matin » et à la demande du Président Emmanuel Macron.

Sur Twitter, la Première ministre, Élisabeth Borne, a exprimé son « plein soutien » aux victimes.

« Pensées et plein soutien aux victimes de la fusillade mortelle à Paris et à leurs proches. Une enquête est ouverte. Gratitude envers les policiers de la préfecture de police qui ont interpellé l’auteur présumé de cet acte odieux, aux Pompiers de Paris engagés », a-t-elle tweeté.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé, sur Twitter, qu'une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place à la mairie du 10e arrondissement de la capitale.