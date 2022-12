Signature d’un protocole d'accord sur la création du Fonds d'investissement azerbaïdjano-ouzbek

Bakou, 24 décembre, AZERTAC

Un protocole d'accord sur la création du Fonds d'investissement Azerbaïdjan-Ouzbékistan a été signé, a annoncé le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Djabbarov.

« À la suite de l'accord entre les chefs d'État de l'Azerbaïdjan et de l'Ouzbékistan, le Protocole d'accord sur la création du Fonds d'investissement azerbaïdjano-ouzbek signé entre le ministère azerbaïdjanais de l'Économie et le ministère ouzbek de l'Investissement et du Commerce extérieur contribuera au renforcement et à l’expansion de la coopération économique bilatérale », a estimé Mikayil Djabbarov.