Communiqué de la Présidence de la République

Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 24 décembre un appel téléphonique de son homologue kirghiz Sadyr Japarov.

Sadyr Japarov a présenté ses vœux d’anniversaire au président Ilham Aliyev, lui a souhaité une excellente santé et du succès dans ses activités.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a remercié le président kirghiz de son attention et ses félicitations.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties se déclarées satisfaites du développement réussi des relations amicales et fraternelles en 2022, et ont souligné la contribution de la visite officielle du Président kirghiz en Azerbaïdjan et de la visite d’État du Président azerbaïdjanais au Kirghizistan cette année à l’expansion des relations entre les deux pays. Le Président Ilham Aliyev a une fois de plus exprimé sa gratitude à Sadyr Japarov pour la grande hospitalité et l’amitié sincère dont il avait fait preuve lors de sa visite d’État.

Lors de l’entretien, les chefs d’Etat ont procédé à un échange de vues sur des questions liées aux perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan.