La promotion des investissements au menu des discussions avec le ministre ouzbek

Bakou, 24 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l'Economie Mikayil Djabbarov a rencontré le vice-Premier ministre et ministre de l’Investissement et du Commerce extérieur de la République d’Ouzbékistan, Jamshid Khodjaev.

« Lors de la rencontre avec Jamshid Khodjayev, vice-Premier ministre, ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur de l'Ouzbékistan, nous avons discuté des opportunités créées par l'amitié et la coopération multiforme entre nos pays pour le développement de nos relations économiques et commerciales et la promotion des investissements », a indiqué Mikayil Djabbarov.