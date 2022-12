Le Président azerbaïdjanais reçoit un appel téléphonique du Directeur général de l’ICESCO

Samedi 24 décembre, le Président de la République Ilham Aliyev a reçu un appel téléphonique du Directeur général de l’ICESCO, Dr Salim bin Mohammed AlMalik.

Dr Salim bin Mohammed AlMalik a exprimé ses vœux au chef de l’Etat pour son anniversaire et lui a souhaité une excellente santé et de nouveaux succès dans ses activités présidentielles pour la prospérité de l’Azerbaïdjan.

Le Président Ilham Aliyev a remercié le Directeur général de l’ICESCO de son attention et ses vœux.

Au cours de la conversation téléphonique, il a été noté que la coopération fructueuse entre l’Azerbaïdjan et l’ICESCO était menée depuis de nombreuses années.

Le chef de l’État a salué les activités de l’ICESCO et personnellement de Dr Salim bin Mohammed AlMalik pour le soutien continu à la position juste de l’Azerbaïdjan pendant l’occupation et après la libération des territoires azerbaïdjanais, et la promotion de la prise de conscience par la communauté mondiale des faits de la destruction de monuments historiques et culturels par les Arméniens sur les terres azerbaïdjanaises.

Le Président Ilham Aliyev a réitéré sa gratitude à Dr Salim bin Mohammed AlMalik pour sa visite dans les régions azerbaïdjanaises libérées de l’occupation.

Le chef de l’Etat et le Directeur général de l’ICESCO ont exprimé leur confiance dans la poursuite de l'expansion de la coopération bilatérale.

Dr Salim bin Mohammed AlMalik a invité le Président Ilham Aliyev au siège de l’ICESCO.

Le chef de l'Etat a accepté l’invitation avec gratitude et a, à son tour, invité Dr Salim bin Mohammed AlMalik à effectuer une visite en Azerbaïdjan.

Le Directeur général de l’ICESCO a accepté l’invitation avec plaisir et exprimé ses remerciements.