Le Conseil exécutif de l’ICESCO conclut ses travaux par l’adoption des documents finaux de la 43ème session

Bakou, 24 décembre, AZERTAC

Le Conseil exécutif de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a conclu, vendredi 23 décembre 2022 au siège de l’Organisation à Rabat, ses travaux en adoptant les documents finaux de la 43ème session au même titre que les rapports soumis par la Direction générale, et en approuvant l’accueil par le Royaume d’Arabie saoudite de la 44ème session du Conseil prévue en décembre 2023, selon le site Internet de l’ICESCO.

La réunion du Conseil a débuté par une séance d’ouverture lors de laquelle Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, Dr Mohamed Ayman Ashour, Ministre égyptien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Président de la Conférence générale de l’ICESCO, et Dr Dawas Tayseer Dawas, Président du Conseil exécutif de l’ICESCO, Secrétaire général de la Commission nationale palestinienne pour l’éducation, la culture et les sciences, ont pris la parole.

Ont été lancées par la suite les séances de travail de la réunion qui ont connu des présentations des secteurs, départements et centres spécialisés de l’ICESCO sur les programmes et projets mis en œuvre au cours de l’année en cours, ainsi que des discussions et des interventions des membres du Conseil concernant les documents et plans soumis par la Direction générale de l’Organisation.

À ce propos, le Directeur général de l’ICESCO a affirmé que l’Organisation œuvrera à répondre aux besoins de ses États membres, en appelant à renforcer la communication et la coopération.

Il convient de préciser que les travaux du Conseil ont consisté à l’adoption du rapport exécutif sur les activités de l’ICESCO pour l’année 2021, des rapports financiers de l’Organisation pour l’année 2021, et du rapport de l’ICESCO sur les contributions des États membres pour l’année 2021, ainsi que de nombre de documents et propositions administratifs et juridiques.

À l’issue de sa réunion, le Conseil a pris nombre de décisions, dont celle concernant l’adhésion officielle de la République libanaise à l’ICESCO, laquelle fut invitée à désigner les organes compétents chargés de la coopération avec l’Organisation.

Le Conseil s’est également félicité de la proposition de Son Excellence Abdel Fattah El-Sisi, Président de la République arabe d’Égypte, de créer un Fonds de soutien aux talents dans le monde islamique, en appelant l’ICESCO à coordonner et à coopérer avec l’Égypte pour en élaborer le cadre juridique, les plans et les mécanismes d’action en concertation avec le Soudan, le Maroc et le Bénin, et présenter la vision au Conseil exécutif lors de sa prochaine session.

Dans le même sillage, le Conseil a adopté la vision générale du projet de Charte de l’ICESCO pour l’intelligence artificielle et le métavers, en chargeant l’Organisation de son élaboration aux fins de sa présentation lors de la prochaine réunion du Conseil.

Il a également salué la mise en œuvre par l’ICESCO de la première session du Programme des Jeunes professionnels et a appelé les États membres à le soutenir.

Dans son allocution prononcée lors de la séance de clôture, le Directeur général de l’ICESCO a affirmé que l’Organisation fera tout son possible pour répondre aux besoins de ses États membres et investira dans son capital humain afin de devenir un modèle d’espoir et d’action.

De son côté, le Président du Conseil exécutif de l’ICESCO a remercié les membres du Conseil pour la richesse de leurs débats et interventions lors desdites séances, en se félicitant des décisions adoptées par le Conseil avant d’annoncer la clôture de la 43ème session.